Leonardo Bonucci, EURO 2024'te oynamak istiyor Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, hedefini belirledi. İtalyan savunmacı, milli takımıyla birlikte EURO 2024'te forma giymek istiyor.

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Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi olan Süper Lig lideri Fenerbahçe, bu dönemde iki yıldızı renklerine bağladı.,

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertlilerde kadroya yeni katılan Bonucci, kendine yeni bir hedef koydu.

11 Ocak tarihinde Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşmeye imza atan savunma oyuncusu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynadığı maçlarda forma giydi.

EURO 2024'te milli formayı son kez giymek istiyor

Alman ekibi Union Berlin'den ayrılarak sarı-lacivertlilere katılan Bonucci, Fenerbahçe formasıyla form grafiğini yükseltmeyi ve yeniden İtalya Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bularak geçmişte birçok başarı yakaladığı milli takım formasını yeniden sırtına geçirmeyi arzulayan tecrübeli isim, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te son kez mücadele etmek istiyor.

Milli takımla birçok başarı yakaladı

36 yaşındaki Bonucci, ilk kez forma giydiği 2010 yılından bu yana 121 kez milli formayı giydi ve İtalya'yı iki FIFA Dünya Kupası'nda (2010 ve 2014), üç Avrupa Şampiyonası'nda (2012, 2016 ve 2020) ve bir FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda (2013) temsil etti.

Yıldız savunmacı, Euro 2020'yi kazandı ve Euro 2012'de ikincilik madalyası ile 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük madalyası kazandı.