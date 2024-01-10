Leonardo Bonucci, Kadıköy'de

İHA
Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertlerin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci de mücadeleyi tribünden takip etti.
Gün içerisinde kulüpten, transfer görüşmeleri yapıldığına dair açıklamanın ardından başarılı defans oyuncusu akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.
Taraftarı selamladı
İşlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Bonucci, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na geldi.
Seremoni öncesi Bonucci’nin stada geldiği anons edilince taraftarlar tarafından alkışla karşılandı. Bonucci de Fenerbahçe taraftarını selamladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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