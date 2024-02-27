Leonardo Bonucci, takımın gizli lideri oldu Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Leonardo Bonucci, takımın gizli lideri konumunda...

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Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci, kısa sürede takımın kilit isimlerinden oldu.

İtalyan yıldızın asıl katkısı ise saha dışında geldi. Yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi gençlere yol gösteren yıldız, tecrübeli isimlere de destek veriyor.

Son olarak Mert Hakan'ın 'Maçtan önceki gün beraber frikik çalıştık' dediği 36 yaşındaki stoper, alınmasının ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.

"İyi ki transfer etmişiz"

Sarı-lacivertli taraftarlar da 'İyi ki Bonucci'yi transfer etmişiz' yorumlarını yapıyor.

Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bonucci, ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 284 dakika şans bulurken bir asist yapmıştı.

Ligde maç başına 25 pas başarısı ortalamasını tutturan İtalyan stoper, 1,2 de hava topu kazanma başarısına ulaştı.