Levent Mercan: Galatasaray'ın önünde hala bazı zorlu maçlar var

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28 haftası geride kalan Süper Lig'de 1 maç eksikle ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan önemli açıklamalara imza attı.

Mercan, şampiyonluk yarışı ve Jose Mourinho hakkında konuştu.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR TRANSFER OLDU"

TransferMarkt'a konuşan Mercan, şunları dedi:

Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNDE HALA ZORLU MAÇLAR VAR"

Galatasaray'ın zorlu maçları olduğunu söyleyen savunma oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın önünde hâlâ bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum.

"JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ONUR"

Jose Mourinho hakkında konuşan milli futbolcu, şu sözleri sarf etti: