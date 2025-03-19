Levent Mercan: Galatasaray'ın önünde hala bazı zorlu maçlar var

28 haftası geride kalan Süper Lig'de 1 maç eksikle ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan önemli açıklamalara imza attı.
Mercan, şampiyonluk yarışı ve Jose Mourinho hakkında konuştu.
"BENİM İÇİN HARİKA BİR TRANSFER OLDU"
TransferMarkt'a konuşan Mercan, şunları dedi:
Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu.
"GALATASARAY'IN ÖNÜNDE HALA ZORLU MAÇLAR VAR"
Galatasaray'ın zorlu maçları olduğunu söyleyen savunma oyuncusu şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray'ın önünde hâlâ bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum.
"JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ONUR"
Jose Mourinho hakkında konuşan milli futbolcu, şu sözleri sarf etti:
Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona ‘The Special One’ denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert’in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim.
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