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Lider Eyüpspor, Çorum FK'ya kaybetti

Lider Eyüpspor, Çorum FK'ya kaybetti Lider Eyüpspor, 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Çorum FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, cezası nedeniyle bu maçı tribünden takip etti.