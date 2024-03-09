Lider Eyüpspor, Çorum FK'ya kaybetti

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1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın yönetimindeki lider Eyüpspor ile Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Çorum FK 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Çorum ekibinin galibiyet golünü 49. dakikada Geraldo kaydetti.
Arda Turan ve Caner Erkin maçta yer almadı
Ev sahibi Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı isimler teknik direktör Arda Turan maçı tribünden takip ederken, takımın yıldız ismi Caner Erkin kadroda yer alamadı.
Çorum FK, puanını 42 yaptı
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 61 puanda kalırken Çorum FK puanını 42'ye yükseltmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Bandırmspor'a konuk olurken, Çorum FK evinde Manisa FK ile karşılaşacak.
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