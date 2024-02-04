Lider Eyüpspor, Giresunspor önünde iki puan bıraktı
ensonhaber.com

1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Serhat Güler'in ekibi Giresunspor ile Arda Turan yönetimindeki lider Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Eyüpspor, liderliğe devam etti

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Eyüpspor 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, son sıradaki Giresunspor 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Giresunspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak.