Lider Eyüpspor, Giresunspor önünde iki puan bıraktı

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1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Serhat Güler'in ekibi Giresunspor ile Arda Turan yönetimindeki lider Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Eyüpspor, liderliğe devam etti
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Eyüpspor 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, son sıradaki Giresunspor 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Giresunspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak.
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