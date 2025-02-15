Lider Kocaelispor, Çorum FK'yı mağlup etti

Haber Merkezi
1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
KOCAELİSPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 71. dakikada Josip Vukovic attı.
Çorum FK, 56. dakikada Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
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Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden lider Kocaelispor, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
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