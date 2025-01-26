Lider Kocaelispor, Pendikspor'u da yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
KOCAELİSPOR, 3 ATTI
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 52 ve 84'üncü dakikalarda Oğulcan Çağlayan ile 90+3'üncü dakikada Furkan Gedik kaydetti.
Pendikspor'da Eberechi Eze, 12'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
PENDİKSPOR 30 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 44'e yükseltti. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
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