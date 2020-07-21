Lille, Burak Yılmaz'ı istiyor

Daha önce İtalya'dan Lecce'nin talip olduğu 35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz'a, bu kez Ligue 1 ekibi Lille kancayı taktı.

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Burak Yılmaz, son haftalarda sakatlıklar nedeniyle sorun yaşasa da, siyah-beyazlılarda sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Daha önce İtalya'dan Lecce'nin transfer listesinde olduğu bilinen 35 yaşındaki golcüye, İtalyan ekibinin ilgisi uzun süre devam etmiş ancak Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılmak istememişti.

Tecrübeli futbolcuya, bu kez başka bir Avrupa ekibinin talip olduğu öğrenildi.

LİLLE İSTİYOR

BeINSports ekranlarında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raşit Altun, Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'in transfer listesinde bulunduğunu belirtti.

Altun, ''Burak Yılmaz'a Fransa'dan çok ciddi bir teklif var. Lille'in bir isteği var. Burak Yılmaz önümüzdeki sezon Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yla aynı takımda olabilir. Bu konuşmasından sonra 'söyleyeyim' dedim. Zaten bir ilgi var. Beşiktaş da Burak Yılmaz da devam etmek istiyor ama profesyonel futbolda ekonomik duruma da bakmak lazım'' ifadelerini kullandı.

26 MAÇTA, 14 GOL

Beşiktaş'ta bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Burak Yılmaz; takımına 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.