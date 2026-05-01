Lille'de Burak Yılmaz sesleri!

Bruno Genesio yönetiminde son dönemde istenilen sonuçları alamayan Lille, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevi için kulüp tarihine damga vurmuş bir ismi gündemine aldı.

2020-2021 sezonunda attığı gollerle takımı şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya çevirmiş durumda.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz'ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın, Avrupa'daki teknik direktörlük kariyerine beklenenden daha erken başlama ihtimali bulunuyor.

AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla adım atan 40 yaşındaki isim, Süper Lig'de önemli bir tecrübe kazandı.

Kayserispor ve Kasımpaşa deneyimlerinin ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 maçta görev yaptı.

Özellikle Gaziantep FK'daki ilk döneminde 1.81'lik yüksek puan ortalaması yakalayan Yılmaz, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

LILLE'E GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Lille, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Teknik direktörlük kariyerine yeni başlamasına rağmen 70'ten fazla maça çıkan Burak Yılmaz'ın, taraftarlar arasındaki efsane statüsü ve disiplinli çalışma tarzı bu tercihte önemli rol oynuyor.

Eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da sıcak yaklaştığı, taraflar arasındaki görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.