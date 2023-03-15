Lincoln Henrique: Önümde uzun bir geri dönüş süreci var

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya gelmişti. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla İspanyol ekibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, ikinci maç öncesinde sakatlanmıştı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve ameliyatına karar verildiğini açıkladı.

Sezonu kapattığı belirtilen Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Lincoln, şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçe taraftarı... Sevilla ile oynadığımız ilk maçta ne yazık ki ağır bir sakatlık yaşadım. Böylesine önemli bir süreçte takımımdan ayrı kalacak olmak benim için büyük bir üzüntü sebebi. Maalesef futbolun içinde olası bir durumu yaşıyorum."

Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, şöyle dedi:

"Önümde uzun bir geri dönüş süreci var ve ben bugüne kadar sahada olduğu gibi şimdi de tedavi döneminde en çabuk şekilde dönebilmek adına elimden geleni yapacağım. Yaşadığım sakatlıkla ilgili çok sayıda destek mesajı aldım. Zorlu günlerde sizlerin destekleri benim icin çok değerli. Bunlar adına herkese teşekkür ediyorum. Yarın ve sezon sonuna kadar tüm kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak."