Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi'nin takımı, NY Red Bulls'u konuk etti.

Karşılaşma Inter Miami'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

37 yaşındaki Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 68.dakikasında Segovia ile yaptığı verkaçın arından nefis bir gol attı.

Messi böylelikle takımı adına farkı 3'e çıkaran isim oldu.

BU SEZON 7 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST

Öte yandan Lionel Messi, MLS'te bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.