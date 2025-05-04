Haber Merkezi
Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi'nin takımı, NY Red Bulls'u konuk etti.
Karşılaşma Inter Miami'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
ATMAYA DEVAM EDİYOR
37 yaşındaki Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 68.dakikasında Segovia ile yaptığı verkaçın arından nefis bir gol attı.
Messi böylelikle takımı adına farkı 3'e çıkaran isim oldu.
BU SEZON 7 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST
Öte yandan Lionel Messi, MLS'te bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış