Lionel Messi: Ronaldo'yla arkadaş değiliz

Kariyerini ABD'de Inter Miami'de sürdüren futbol efsanesi Lionel Messi, kendisiyle sürekli kıyaslanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Messi, Ronaldo'ya kariyeri nedeniyle büyük bir saygı duyduğunu belirterek onun hala en üst seviyede mücadele ettiğini takdir ettiğini söyledi.

"REKABET HER ZAMAN SAHADA KALDI"

Arjantinli süperstar, iki oyuncu arasındaki rekabetin yalnızca futbol sahasında yaşandığını vurguladı.

Messi, "Onunla rekabetimiz sahadaydı, ikimiz de takımlarımızın iyiliğini istedik. Bu rekabet her zaman sahada kaldı, saha dışında iki normal insanız." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞ DEĞİLİZ AMA..."

Messi, Cristiano Ronaldo ile hiçbir zaman arkadaş olmadıklarını ancak karşılıklı saygıyı her zaman koruduklarını dile getirerek, "Birlikte vakit geçirmedik, arkadaş değiliz ancak birbirimize her zaman büyük bir saygıyla yaklaştık." dedi.