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Lionel Messi ve Diego Maradona'nın birlikte oynadığı karşılaşma

Lionel Messi ve Diego Maradona'nın birlikte oynadığı karşılaşma

Kariyerindeki tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı da kazanan Lionel Messi'nin bir diğer efsane Diego Maradona ile birlikte oynadığı maç akıllara geldi.