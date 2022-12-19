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- Lionel Messi ve Diego Maradona'nın birlikte oynadığı karşılaşma
Lionel Messi ve Diego Maradona'nın birlikte oynadığı karşılaşma
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 12:05
- Güncelleme : 19.12.2022 - 12:16
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya geldi.
Arjantin penaltı atışları sonucu Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Formasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını ekleyen Arjantin'de şampiyonluğun en büyük pay sahibi Lionel Messi oldu.
Maradona'nın yaptığını yaptı: Arjantin bir kez daha en büyük oldu
Messi finalde 2 gol atarak turnuvaya bir kez daha damga vurdu.
35 yaşındaki süperstar Lionel Messi, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı.
Maradona'nın veliahtı olarak gösterilen Messi böylelikle, koleksiyonundaki tek eksik parçayı Dünya Kupası Şampiyonluğu ile tamamladı.
Lionel Messi ve Diego Maradona'nın birlikte oynadığı karşılaşma
Messi ve Maradona aynı sahada
Öte yandan Messi ile Maradona'nın birlikte oynadıkları gösteri maçı akıllara geldi.
Dünyaca ünlü bir içecek markasının düzenlediği gösteri maçında Arjantin'in iki efsanesi aynı takımda top koşturmuştu.
İki ismin aynı sahada olması futbolseverlere adeta 'dünle bugünü' yaşatırken, hafızalardan silinmeyecek o anlar futbol tarihinin efsane olayları arasında yerini aldı.