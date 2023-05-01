Liverpool, 7 gollü maçta Tottenham'ı devirdi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 4-3 mağlup etti.

AA

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Liverpool, Tottenham'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Liverpool, Jones'un 3, Diaz'ın 5 ve Salah'ın (P) 15. dakikalardaki golleriyle 3-0 öne geçti.

Tottenham, Kane (39. dakika), Son (77) ve Richarlison'un (90+3) attığı gollerle skoru eşitledi ancak bir dakika sonra sahneye çıkan Jota, Liverpool'u galibiyete taşıdı.

Bir maçı eksik Liverpool 56 puanla 5. sıraya yükseldi.

54 puanda kalan Tottenham ise 6. sıraya geriledi.