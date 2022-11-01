- Haberler
- Futbol Haberleri
- Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek 6. hafta maçında Liverpool ile Napoli karşılaşacak. Peki Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
- 01.11.2022 - 11:56
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiğ iLiverpool - Napoli maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek. Maç hakkındaki tüm ayrıntılar merak edilirken, maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler de araştırılaya başlandı.
Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Taraftar ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Liverpool - Napoli maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 23.00'te Exxen üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.
Liverpool - Napoli maçı muhtemel 11'ler kimler?
Liverpool: Alisson; Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Carvalho
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori