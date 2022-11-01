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Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek 6. hafta maçında Liverpool ile Napoli karşılaşacak. Peki Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?