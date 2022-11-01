Petrol
93.86
1.13%
Euro
18.4753
0.39%
Dolar
18.6202
0.07%
Altın
985.78
0.91%
Borsa
4083
2.62%
Bitcoin
385.534
0.51%
BTXN Coin
10.59
1.63%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek 6. hafta maçında Liverpool ile Napoli karşılaşacak. Peki Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
    • 01.11.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

    Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiğ iLiverpool - Napoli maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek. Maç hakkındaki tüm ayrıntılar merak edilirken, maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler de araştırılaya başlandı.

    Liverpool - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Taraftar ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Liverpool - Napoli maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 23.00'te Exxen üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

    Liverpool - Napoli maçı muhtemel 11'ler kimler?

    Liverpool: Alisson; Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Carvalho

    Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori


    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    1 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    1 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi
    Magazin

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi

    Görüş Bildir