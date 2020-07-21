Ljajic, soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde son testinin negatif çıktığı açıklanan Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, virüsü yenmesinin ardından kendini dışarı attı.

Ensonhaber.com/Detay Haber

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, futbol dünyasını da bir hayli etkilemişti.

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp futbolcusu Adem Ljajic de virüse yakalananlar arasındaydı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Acarkent'te bulunan evinde sevgilisi Zubejda Buba Beckovic ile birlikte karantinaya giren 28 yaşındaki futbolcuya yapılan son testin negatif sonuç verdiği de kulüp tarafından, geçtiğimiz günlerde açıklandı.

VİRÜSÜ YENDİ, KENDİNİ DIŞARI ATTI

Virüsü yenen Ljajic, soluğu sevgilisiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda aldı.

Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi. Sevgilisinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda ise yalnızca Ljajic'in yanında maske olması dikkatlerden kaçmadı.

SEZONU KAPATTI

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlıların hiçbir idmanında yer almazken; TFF'nin salgın tedbirleri kapsamında yayınladığı prosedürler nedeniyle test sonucunun negatife dönmesine karşın sezonu kapatmıştı.