Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, ligin bitiminin hemen ardından babalık heyecanı yaşadı.
Bir süredir birlikte olduğu Gabriela Merjam, bu sabah saatlerinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Çift çocuklarına Sofia adını verirken sarı-lacivertli kulüp de bu mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.
İşte o açıklama...
Brezilyalı savunma oyuncumuz Luan Peres baba oldu.
Futbolcumuzun eşi Gabriela Merjam, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde doğum yaptı.
Luan Peres ve Gabriela Merjam çifti kızlarına Sofia adını verdi.
Çifti tebrik eder, Sofia’ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz.