Luan Peres baba oldu Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luan Peres ve sevgilisi Gabriela Merjam çocuk sahibi oldu. Çift yeni doğan kızlarına Sofia adını verdi.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, ligin bitiminin hemen ardından babalık heyecanı yaşadı.

Bir süredir birlikte olduğu Gabriela Merjam, bu sabah saatlerinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çift çocuklarına Sofia adını verirken sarı-lacivertli kulüp de bu mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

İşte o açıklama...