Luan Peres'ten kötü haber: Mayıs ayına kadar yok Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sakatlığının bir süre daha süreceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon başı sakatlıklardan kurtulmayan Brezilyalı stoper Luan Peres'ten kötü haber geldi.

Hazır olması mayıs ayına kadar sürecek

Sakatlık yaşadığı dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen Luan Peres, en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Haberde, Peres'in mayıs ayına kadar forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, bu sezon sarı-lacivertli ekiple yalnızca 12 maça çıkabildi.