Lucas Torreira bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Konyaspor ile karşılaştı ve rakibini 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti.

SKORU 3-0'A GETİRDİ

Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan kullanılan taş atışının ardından topla buluşan Torreira, ceza sahası dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

68 DAKİKA OYNADI

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı. Maça 11'de başlayan Lucas Torreira'nın yerine 68. dakikada Mario Lemina oyuna dahil oldu.

"GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Konyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Uruguaylı futbolcu, şunları dedi:

Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNDÜM"

Torreira, golünün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soru sonrası, şu şekilde konuştu: