Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan maç öncesi görüntülü konuşma Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Devrim Özkan ile saha içinde görüntülü konuştuğu görüldü.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı ve "Seni seviyorum" notunu düşerek aşkını ilan etmişti.

Maç öncesi aşk tazelediler

Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Lucas Torreira, sahaya ilk 11'de başladı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, maç öncesi zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sevgilisi Devrim Özkan ile görüntülü konuşurken görüldü.