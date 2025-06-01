Lucas Torreira'dan Okan Buruk sözleri!

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Süper Lig'de üst üste 3 toplamda da 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, yıllar sonra milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Torreira, milli takım kampında Uruguay Futbol Federasyonu'na bir röportaj verdi.

"UZAKTA KALMAK ACI VERİYORDU"

Torreira, sözlerine şöyle başladı:

Acı veriyor, acı veriyor kabul etmek gerekir ki birinin milli takımın parçası olmadığını, birçok deneyimden, Dünya Kupaları'ndan, Copa America'lardan geçtikten sonra ama şey, bu düşünme zamanıydı, bu iyileşme zamanıydı, bazı şeyleri değiştirme zamanıydı ve çalışarak ve adanarak koçun fikrini değiştirmesini ve milli takım çağrısını alma zamanıydı.

"BABAM YANIMDAYDI, SARILDIM"

Gergin olduğunu belirten orta saha oyuncusu şöyle konuştu:

Dürüst olmak gerekirse, yalan söylemeyeceğim, gerginim, ilk kez teknik direktör beni aradığında olduğu gibi endişeliyim ve Marcelo ile konuşma fırsatı bulduğumda mutlu, sevinçliydim, babamla birlikteydim, ona sarıldım, Galatasaray ile şampiyonluğu kazanmıştık, yani bu benim için sezonun ardından bir artıydı, şimdi keyfini çıkarma ve çalışmaya devam etme zamanı.

"HER ŞEY BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Torreira, açıklamalarına şöyle devam etti:

Evet, artık büyükler biz olduk. Bu, çok iyi bir şey, çok değişti, komplekste yapılanlar, gerçekten her şey çok güzel, son geldiğimden bu yana çok şey değişti, yaptıkları her şey beni çok mutlu ediyor çünkü her zaman iyi imajın korunması iyi bir şey, çünkü biz çok iyi seviyede bir milli takımız ve bunu başarmak için tüm araçlara sahip olmalıyız ve ben çok memnunum, sana çok samimi davranıyorum, tekrar burada olduğum için çok mutluyum, bunu çok istiyordum, Dünya Kupası yaklaşıyor, dört maç kaldı ve eleme maçları her zaman çok çekişmeli geçer ve sonunda her şey ayrıntılarla belirlenir, ama şimdi önemli olan teknik direktörün istediğine odaklanmak, takım arkadaşlarıma yardım etmek ve mümkün olduğunca çabuk takıma uyum sağlamaya çalışmak.

"OKAN BURUK SAYESİNDE MİLLİ TAKIMDAYIM"

Okan Buruk sayesinde milli takımda olduğunu belirten Torreira, şöyle konuştu:

Bu kadar uzun zaman geçince ve milli takımda olmadığında, insanın aklına bir sürü şey geliyor. İnsanlar seni sevmez hale gelebilir, belki de eskisi gibi değilsindir. İnsanın kafasında bir sürü görüntü ve düşünce vardır, ama neyse, ben hayatımı yaşamaya, kendimle, yolumla ilgilenmeye ve çalışmaya devam etmeye çalışan bir oyuncuyum. Galatasaray'da benim için çok olumlu geçen 3 yıl oldu ve bunun için son derece minnettarım, çünkü bugün milli takımdaysam, bu takıma ve tüm bu zaman boyunca bana güvenen teknik direktörüm Okan Buruk sayesinde. Uruguay halkı beni asla unutmayacak çünkü benim çok özverili bir oyuncu olduğumu biliyorlar. Milli takımda geçirdiğim süre çok iyi geçti, her zaman büyük bir özveri ile çalıştım. Bu yüzden, bana olan sevgilerini büyük bir istekle ve her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yaparak geri ödemeye çalışacağım.

"5. YILDIZI KAZANDIK, ÖNEMLİ!"

Şampiyonluk hakkında konuşan yıldız isim, şu sözleri sarf etti:

Evet, bazen rekabet o kadar fazla, maçlar o kadar çok ki, başardıklarının boyutunu kavrayamıyorsun. Galatasaray gibi büyük bir takımın parçası olduğunda, her zaman kazanmak zorundasın, bu yüzden durup başardıklarımızı görmek zor oluyor. Bu yıl üst üste üçüncü kez ligi kazandık. Bu yıl kupayı kazandık, ilk iki yıl çok iyi gitmişti ve şimi kulüp için beşinci yıldızı kazandık, bu kulüp için çok ama çok önemli bir başarı ve kutlamaları sosyal medyada görmüşsünüzdür. Burası futbolu çok seven bir ülke, neredeyse futbol için yaşayan bir ülke ve ben Türkiye'nin en iyi takımının bir parçasıyım, bu yüzden Galatasaraylılar çok mutluydu. Şahsen ben kulüpte gerçekten çok mutluyum, sözleşmemi de yeniledim, bu yüzden amacım keyfini çıkarmaya devam etmek, taraftarları mutlu etmeye devam etmek, çünkü sonuçta onlar için oynuyoruz.

"1 MİLYON KİŞİ VARDI!"

Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamaları hakkında konuşan Lucas Torreira, şunları dedi:

Yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu söylediler, bu çok zordu. Onları koyacak yer yoktu. O gün çok yağmur yağdığı için insanları görmek de çok zordu, kutlamalar başladığında hava neredeyse kararmıştı, ama neyse, bu çılgınlık. Galatasaray'da bu tür bir karşılama, bu tür bir kutlama görmeye alışkınız, bu yüzden bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

"FUTBOL HAYAT GİBİDİR"

Torreira, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bak, futbol hayat gibidir. İyi anlar vardır, kötü anlar vardır, kendini korumayı bilmek ve her şeyden önce çalışma çizgisini takip etmek gerekir. Sonunda, çalışarak iyi haberler gelir, bu durumda milli takımın yeni daveti gibi. Asla bilemezsin, bir an için tartışmasız ilk onbirde olacağımı düşündüm, sonra yedek kulübesine geçtim ve sonra neredeyse 2 yıl boyunca çağrılmadım. Bu iyi oldu, bazen gerçeklerle yüzleşmek insana çok iyi gelir ve birçok şeyi düşünmenizi sağlar ve yeniden başlamak iyidir. Bugün milli takımda yeni bir oyuncu olduğumu bilmiyorum, ama teknik direktörün beni tanımadığı doğru, birçok takım arkadaşım da beni tanımıyor, bu yüzden en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışacağım, teknik direktörün isteklerine uyum sağlayacağım. Çalışmak için çok az zaman var ve iki çok önemli maç var, bu yüzden, her zamanki gibi hazır olacağım ve emirleri yerine getireceğim.

"MUSLERA İLE KONUŞTUM"

Fernando Muslera hakkında Torreira, şu görüşü paylaştı:

Evet, ondan ayrılmak da zordu çünkü bir maçımız kalmıştı ve o son maç onun için adeta bir kutlama olacaktı çünkü kulüpten ayrılıyordu, kulüpte en çok şampiyonluk kazanan oyuncu olmuştu, bu yüzden orada olamamak üzücü ama onunla konuştum, benim için milli takımda olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu, bu yüzden beni kucakladı, gelmemi, eğlenmemi, bu yeni fırsatı değerlendirmemi söyledi ve hepsi bu, Nando benim için bir kardeş gibidir. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı verdi, bana kollarını açtı, evinin kapılarını açtı, bana eşlik etti ve neredeyse hiçbir şey bilmediğim bir ülkede bana çok yardımcı oldu. Futbola minnettarım, Galatasaray'da 3 yılını paylaşabildiğim için hayata minnettarım. Ve milli takımda geçirdiğim onca yıl için de minnettarım, bu yüzden ona ve ailesine her zaman en iyisini diliyorum. Bu günlerde, kompleksin yenilikleri, iyileştirilen şeyler hakkında çok konuştuk ve günler geçtikçe size biraz daha anlatacağım.

"GALATASARAY'DA DAHA OFANSİFİM"

Galatasaray'daki oyun anlayışı hakkında konuşan Torreira, şu açıklamayı yaptı:

Futbol ve taktik açısından, benden istediğin bazı şeyler var, bunlar spesifik şeyler, son maçlarda beni izlemiş, özellikle de sekiz numara pozisyonunda, çünkü Galatasaray'da biraz daha ofansif oynuyordum, çok gol attım, biraz asist yaptım, ama dedim ya, bu her şeyden önce spesifik, taktiğe adanmış, takım için ne istediği ve ben de dinlemeye çalışıyorum, yardımcılarından da öğreniyorum ve antrenmanlarda çok dikkatliyim, bu çok önemli.

"BANA TEKLİF YOK, BENİ SEVİYORLAR"

Türkiye'de mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki isim, şöyle konuştu:

Düşünmeye devam ettim, emekli olmadan önce Güney Amerika futbolunda oynayacağım, Libertadores'te oynayacağım, ne olursa olsun oynayacağım fikrine saplandım. Bakalım, çok isterim, yarın çok isterim, ama bilmiyorum, bilmiyorum, zaman geçiyor ve her şey çok zorlaşıyor çünkü Türkiye'de çok iyiyim, çok seviliyorum ve beni isteyen yerde oynuyorum.

"GALATASARAY'DA, TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Torreira, son olarak şu ifadeleri kullandı: