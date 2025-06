Lucas Torreira'dan Okan Buruk sözleri!

Süper Lig'de üst üste 3 toplamda da 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, yıllar sonra milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Torreira, milli takım kampında Uruguay Futbol Federasyonu'na bir röportaj verdi.

"UZAKTA KALMAK ACI VERİYORDU"

Torreira, sözlerine şöyle başladı:

"BABAM YANIMDAYDI, SARILDIM"

Gergin olduğunu belirten orta saha oyuncusu şöyle konuştu:

"HER ŞEY BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Torreira, açıklamalarına şöyle devam etti:

Evet, artık büyükler biz olduk. Bu, çok iyi bir şey, çok değişti, komplekste yapılanlar, gerçekten her şey çok güzel, son geldiğimden bu yana çok şey değişti, yaptıkları her şey beni çok mutlu ediyor çünkü her zaman iyi imajın korunması iyi bir şey, çünkü biz çok iyi seviyede bir milli takımız ve bunu başarmak için tüm araçlara sahip olmalıyız ve ben çok memnunum, sana çok samimi davranıyorum, tekrar burada olduğum için çok mutluyum, bunu çok istiyordum, Dünya Kupası yaklaşıyor, dört maç kaldı ve eleme maçları her zaman çok çekişmeli geçer ve sonunda her şey ayrıntılarla belirlenir, ama şimdi önemli olan teknik direktörün istediğine odaklanmak, takım arkadaşlarıma yardım etmek ve mümkün olduğunca çabuk takıma uyum sağlamaya çalışmak.