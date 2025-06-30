Lucas Torreira'dan tabak kırmalı paylaşım

Galatasaray'ın üst üste üçüncü şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri de Lucas Torreira oldu.

Uruguaylı orta saha, attığı goller ve oyunuyla sarı-kırmızılarda adeta kariyer sezonunu geçirdi.

Yoğun sezonun ardından tatile çıkan Torreira, soluğu Bodrum'da aldı.

BODRUM'DA EĞLENDİ

Torreira, dün akşam ise ünlü tatil bölgesinde bir mekanda eğlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte mekanda eğlenen giden Torreira'nın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Felekten bir gece çalan Uruguaylı yıldız, çalan şarkı eşliğinde tabak kırdı.

SON TABAĞI KAFASINDA KIRDI

Torreira, elinde kalan son tabağı ise kafasında kırdı.

O anları gören Galatasaray taraftarları, 'Kendini sakatlamasa bari' yorumları yaptı.

İşte o anlar...