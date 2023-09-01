Lucescu, Aboubakar'ın gol sevinci hakkında konuştu: Eğitimine göre davrandı Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş yenilgisinin ardından Vincent Aboubakar'ın yaşadığı gol sevinciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, 3-2'lik galibiyetin rövanşında ağırladığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Vincent Aboubakar, attığı golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika karması' benzetmesinde bulunan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.

Lucescu, mücadelenin ardından Aboubakar'ın yaşadığı sevinç için de konuştu.

Rumen teknik adam,"Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı. Ben, bu atmosferi ve burada olmayı çok seviyorum. Bu stadyumun yapılışına katkı olsun diye 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burayı evim gibi seviyorum" diye konuştu.

Aboubakar'dan Lucescu'ya cevap

Dinamo Kiev karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Aboubakar, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şampiyon takım gibi, çok iyi performans gösterdik. Ciddiydik, bu kazanma ruhunu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Tecrübeli golcü yaşadığı sevincin sorulması üzerine, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız" diye cevap verdi.

Aboubakar, son olarak, "Taraftarımızı mutlu etmek ve her kulvarda kupalar kazanmak için çabalayacağız. Önemli olan zaferlere ulaşmaktır" sözlerini sarf etti