Lucescu: Başakşehir'in şampiyonluğu sürpriz değil

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Başakşehir'in lige iyi konsantre olduğunu ve rakiplerini ciddiye alarak mutlu sona ulaştığını söyledi.

Mircea Lucescu, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'u tebrik etti.

"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU SÜRPRİZ DEĞİL"

"Bana göre Başakşehir'in şampiyonluğu sürpriz değil." diyen Lucescu, "Lige çok iyi konsantre oldular. Rakiplerini ciddiye aldılar. Şampiyonlukta bir zamanlar Galatasaray'da öğrencim olan Okan Buruk'un payı büyük. Kendisini takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.