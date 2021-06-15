Lucien Favre'nin Fenerbahçe'den istekleri

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından yabancı hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lucien Favre'nin istekleri şaşırttı.

Fenerbahçe'nin hoca adaylarının başında gelen Luıcien Favre'nin istekleri de ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç'un özel olarak yürüttüğü Favre operasyonu, İsviçreli hocanın istekleri yüzünden sekteye uğradı.

İSTEKLER EL YAKIYOR

3 yıllık sözleşme isteyen Favre, 30-35 milyon euro transfer bütçesi, yıllık 3.75 milyon euro maaş ve 6 yardımcısına 3 milyon euro garanti maaş istedi.

Limitler nedeniyle bu isteklere dönüş sağlayamayan Fenerbahçe'de İsviçreli hocanın zora girdiği öğrenilirken, yeni adaylar için de çalışmalara devam ediliyor.

Lucien Favre, en son Borussia Dortmund'u çalıştırmış ve 110 maçta 2.01'lik puan ortalaması tutturmuştu.