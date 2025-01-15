Luis Figo'dan milli futbolculara övgü

DHA

Floransa'da düzenlenen 107. Uluslararası Pitti Uomo Fuarı'nda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan Figo, burada yaptığı açıklamada Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli kulüplerde oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

"HAKAN INTER İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulunan Interli eski futbolcu Figo, Inter'in her zaman kazanmaya aday olduğunu belirterek, şunları dedi:

Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Kazanmaya devam etmek ve hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip. Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter için değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

"ONLAR KALİTELİ VE ÇOK BAŞARILI OYUNCULAR"

Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise şu ifadeleri kullandı: