Luis Nani'den Volkan Demirel paylaşımı Adana Demirsporlu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Adana Demirsporlu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Portekizli oyuncu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Volkan Abi seni tekrar görmek ve eski güzel günleri hatırlamak çok güzel. Harika insan, harika teknik direktör.

Fenerbahçeli taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

Nani'nin bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sarı-lacivertli futbolseverler, ikilinin yıllar önce takım arkadaşı olduğu dönemdeki fotoğraflarını da paylaşarak duygusal bir gönderiye imza attı.