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Haber Merkezi

Eski Galatasaray ve Antalyaspor futbolcusu Lukas Podolski, berber koltuğunda ilginç bir an yaşadı.

Alman yıldız, saç kesimi sırasında berberinden beklenmedik bir Fenerbahçe şakasıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Berber, Podolski'ye Fenerbahçe forması giydirerek tepkisini ölçtü.

Bu şaka, sosyal medyada hızla yayılarak futbolseverler arasında gülümsemelere neden olsa da bazı Fenerbahçeliler, kendilerine ait formanın yere atılmasına sert tepki gösterdi.

Ayrıca, videonun bariz şekilde kurgu olduğu yorumunda bulunanlar da oldu.