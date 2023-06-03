Maç bitti, Beşiktaş penaltı kazandı Süper Lig'de Kasımpaşa - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından penaltı kazandı.

Süper Lig'de 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.

Maç bittikten sonra penaltı çalındı

Bu mücadelede ise ilginç anlar yaşandı. Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)