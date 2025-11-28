Macaristan'dan gündem Fenerbahçe-Ferencvaros maçı: İstanbul cehenneminde 1 puan...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti.

Başa baş giden karşılaşmada taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe puanını 8'e, konuk takım ise 11'e yükseltti.

MACARLAR SONUÇTAN MEMNUN

Karşılaşmanın ardından Macar basını da mücadeleyi manşetlerine taşıdı.

Atılan manşetlerde alınan sonuçtan övgüyle bahsedildi.

Özellikle ise, 'İstanbul cehenneminde harika bir sonuç' ifadeleri dikkat çekti.

İşte o haberler...

ORİGO

"Ferencvaros, kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı. Fanatik Türkler'in çıkardığı gürültü acı verici derecede yüksekti. Maç öncesi Fenerbahçeli futbolcuların tanıtıldığı an, sanki dünyanın en büyük rock yıldızları sıraya girmiş gibiydi. 1-1'lik skor, İstanbul cehenneminde harika bir sonuçtu."

NEMZETISPORT

"Fenerbahçe taraftarlarının gürültüsü muhtemelen soyunma odasına kadar ulaşıyordu ama neyse ki Ferencvaros Avrupa'da pek de alışılmış olmayan bu atmosferden etkilenmedi, İstanbul'da puanı kaptı. Macaristan şampiyonu, Avrupa Ligi normal sezonunda hala yenilgisiz ve bir kez daha yükselmeye yakın."

HVG

"Ferencvaros, İstanbul'daki iyi sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü, beş hafta sonundaki performansıyla bir üst tura yükselme şansı yakaladı."

HIRSTART

"Namağlup Ferencvaros'u Fenerbahçe de yenemedi. Teknik direktör Robbie Keane'in takımı, ünlü rakiplerinin evinde son derece akıllı ve bilinçli bir futbol oynadı"

M4SPORT

"Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile berabere kalırken müthiş bir performans sergiledi. Robbie Keane'in takımı yenilgisizliğini sürdürdü."

MAGYAR HIRLAP

"Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği... Son dakikaları gergin geçen maçta sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı."