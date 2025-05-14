Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması

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Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlamıştı.

Transfer çalışmaları kapsamında Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine aldı.

BAJO BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Africafoot'un haberine göre; siyah beyazlılar, Slovak kulübüne Bajo'nun bonservisi için 2 milyon euro teklif yaptı.

Ancak Dunajska Streda'nın, 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncu için yapılan bu teklifi reddedeceği ileri sürüldü.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

20 yaşındaki orta sahanın temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bajo'nun bonservisi için Dunajska Streda'ya 2 milyon euro teklif etti. Ancak kulübü, 3 milyon euronun altında bir bedelle Bajo'nun ayrılmasını istemiyor. Beşiktaş transferde ısrarcı. Oyuncu da ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 33 MAÇTA OYNADI

Mahmudu Bajo, bu sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.

20 yaşındaki futbolcu, Gambiya A Milli Takımı'nda ise 6 maçta forma giydi.