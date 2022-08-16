Malmö - Sivasspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Malmö - Sivasspor UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor ilk maçına çıkıyor.Malmö - Sivasspor maçının detayları merak ediliyor..

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sivasspor Avrupa mesaisine başlıyor.Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Rıza Çalımbay ve öğrencileri avantajlı bir skor alarak tur için umutlarını sürdürmek istiyor.Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Sivasspor 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yeni sezonu açtı.

UEFA Avrupa Ligi mesaisine başlayan kırmızı beyazlılar Malmö deplasmanında istediği skoru elde etmek için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Furbolseverler Malmö - Sivasspor maçının detaylarını öğrenmek istiyor.Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..

Malmö - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Malmö - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında oynanacak olan Malmö Sivasspor maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.