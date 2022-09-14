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    Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Manchester City evinde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 14.09.2022 - 16:06
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    Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçların heyecanı başladı.Bugün oynanacak olan Manchester City - Borussia Dortmund mücadelesi devler liginde bugünün en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

    Futbolseverler büyük heyecana sahne olacak olan Manchester City- Borussia Dortmund maçının detaylarını araştırmaya başladı.

    G grubunun favorisi olan iki takımın gruptaki diğer rakipleri İspanyol ekibi Sevilla ve Danimarka ekibi Kopenhag.İlk maçlarda City deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yenerken Borussia Dortmund ise evinde Kopenhag'ı 3-0 yenmeyi başardı.

    Karşılaşmanın en çok merak edilen taraflarından biri ise sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın göstereceği performans olacak.

    Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman oynanacak?

    Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de oynanacak.Dev maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.Bu keyifli maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..


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