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    Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İngiltere Lig Kupası 3. tur maçları bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Günün en kritik maçında Manchester City ve Chelsea kozlarını paylaşacak.
    • 09.11.2022 - 13:47
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    Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Manchester City ve Chelsea takımları İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

    İngiltere'nin köklü iki takımı lig kupasında bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Graham Potter yönetimindeki Chelsea dev maçta karşı karşıya gelecek.

    Tek maç üzerinden oynanan 3. tur maçının rövanlı bulunmuyor. Mücadeleyi kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Peki Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

    Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Peki  Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak?

    Manchester City - Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçı bugün saat 23.00'de başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynananak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor..


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