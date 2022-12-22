Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı.

İngiltere Lig Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. Futbolseverler turnuvayı merakla takip ediyor.

De Bruyne öncülüğünde Manchester City, Mohamed Salah öncülüğünde Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa futbolunda günün maçı olarak belirtilen bu mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Bu dev mücadelenin saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman?

İngiltere Lig Kupası'nın dev maçı Manchester City - Liverpool mücadelesi bugün saat 18:30'da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Akanji, Rumen, Dias, Ake, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Bernardo, Foden, Haaland.

Liverpool: Alisson, Milner, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Thiago, Eliiot, Jota, Salah, Firmino.