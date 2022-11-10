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- Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Lig Kupası 3. tur!
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Lig Kupası 3. tur!
Premier Lig 3. turda Manchester United, Aston Villa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın saati, kanalı ve 11'leri merak konusu oldu. İşte detaylar...
- 10.11.2022 - 12:11
İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Manchester United, Aston Villa'yı konuk edecek.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti. Futbol severler heyecanla bu maçı bekliyor.
Premier Lig'i yakından takip eden vatandaşlar, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman?
Manchester United - Aston Villa maçı 10 Kasım Perşembe 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.