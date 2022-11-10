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Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Lig Kupası 3. tur!

Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Lig Kupası 3. tur!

Premier Lig 3. turda Manchester United, Aston Villa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın saati, kanalı ve 11'leri merak konusu oldu. İşte detaylar...