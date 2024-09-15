Manisa FK, Kocaelispor'u mağlup etti

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Manisa FK oldu.
MANİSA FK, DEPLASMANDA KAZANDI
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Dani Ramirez ve 71. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak attı. Kocaelispor'un golü 45. dakikada Pedrinho'dan geldi.
PENALTI KAÇTI, KIRMIZILAR ÇIKTI
Kocaelispor'da Ryan Mendes, 30. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Kocaelispor'da Aaron Appindangoye 2, Manisa FK'de ise Mamadou Cissokho 18'de kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
KOCAELİSPOR, 9 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Manisa FK, 8 puana yükseldi. Kocaelispor, 9 puanda kaldı.
Manisa FK, ligin bir sonraki haftasında sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Kocaelispor, Çorum deplasmanına gidecek.
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