Manisa FK, Mustafa İnan ile yollarını ayırdı

İHA

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Mustafa İnan’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Manisa FK, sezon öncesi Mustafa İnan ile 14 Ağustos 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.