Manisa FK'da Edgar Prib ile yollar ayrıldı

DHA

1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunu 56 puanla 8'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü başladı.

Bu sezon Play-Off hedefini kaçıran siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Edgar Prib ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, şöyle denildi:

"Teşekkürler Edgar Prib. Futbolcumuz Edgar Prib ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Edgar Prib'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."