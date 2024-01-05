Manisa FK'da Oğuzhan Berber takımdan ayrıldı

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17 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 19 puanla 11. basamakta bulunan Manisa FK'da bir ayrılık yaşandı.

Manisa FK Kulübü'nden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz.