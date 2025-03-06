Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi başladı

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Taner Taşkın oldu.

Taner Taşkın için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Ersin Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Efendioğlu ve Muharrem Uzunlar katıldı.

Kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Manisalı teknik adam, hedefinin başarı olduğunu vurguladı.

"MANİSALILARDA DESTEK VE DUA BEKLİYORUZ"

Manisa Futbol Kulübü'nü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirten Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için ben ve ekibim mutluyuz. Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak bizim görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede Takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılardan destek ve dua bekliyoruz.