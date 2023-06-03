Manisa FK'de teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve futbol şube sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaştı.

"Görevinde başarılar diliyoruz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: