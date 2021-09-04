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    Marcao, Galatasaray antrenmanında

    Sarı-kırmızılılarda affedilen Marcao, antrenmana katıldı. O anları Ryan Babel sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 12:25
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    Marcao, Galatasaray antrenmanında

    Galatasaray'da ligin ilk haftasında oynanan Galatasaray, Giresunspor maçında sarı-kırmızlıların defans oyuncusu Marcao Teixeira, maç içerisinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

    Olayın ardından Marcao'ya PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti. Galatasaray'da teknik ekip de oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda yönetim ise oyuncuya para cezası vermişti. Ancak oyuncu yönetim ve teknik ekip tarafından affedildi ve yeniden kadroya alındı.

    Marcao, Galatasaray antrenmanında 

    BABEL'LE ANTRENMANDA

    UEFA'ya bildirilen kadroya da eklenen Marcao, Galatasaray'la antrenmanlara başladı.

    Sarı-kırmızılılarla antrenmanlara başlayan Marcao, takım arkadaşı Ryan Babel'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da yer aldı.

    Marcao, Galatasaray antrenmanında #1

    Marcao, Galatasaray antrenmanında #2

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