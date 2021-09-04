Sarı-kırmızılılarda affedilen Marcao, antrenmana katıldı. O anları Ryan Babel sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da ligin ilk haftasında oynanan Galatasaray, Giresunspor maçında sarı-kırmızlıların defans oyuncusu Marcao Teixeira, maç içerisinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

Olayın ardından Marcao'ya PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti. Galatasaray'da teknik ekip de oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Sarı-kırmızılılarda yönetim ise oyuncuya para cezası vermişti. Ancak oyuncu yönetim ve teknik ekip tarafından affedildi ve yeniden kadroya alındı.

Marcao, Galatasaray antrenmanında



BABEL'LE ANTRENMANDA

UEFA'ya bildirilen kadroya da eklenen Marcao, Galatasaray'la antrenmanlara başladı.

Sarı-kırmızılılarla antrenmanlara başlayan Marcao, takım arkadaşı Ryan Babel'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da yer aldı.