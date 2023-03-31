Marco Rossi: Szalai'nin transferi için bu yaz doğru zaman olabilir Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai için transferin bu yaz doğru zaman olabileceğini belirtti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai hakkında Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rossi, Szalai'nin geleceği hakkında İtalyan basınına konuştu.

"İtalya'da oynamasını tavsiye edebilirim"

Attila Szalai hakkında konuşan Rossi, şunları söyledi:

"Türkiye'de her transfer döneminde transferinden bahsediliyor ama sonrasında hep Fenerbahçe'de kaldı. Ancak bu yaz doğru zaman olabilir. Bir centilmen olarak, gidip İtalya'da oynamasını tavsiye edebilirim."

"Kim Min Jae'yi mükemmel bir futbolcu olarak tanımladı"

Szalai'nin geçtiğimiz sezon savunma bölgesindeki partneri olan Kim Min Jae hakkında Rossi şu açıklamayı yaptı:

"Attila benimle konuştuğunda, onu çok iyi bir çocuk ve mükemmel bir futbolcu olarak tanımladı."

39 maçta forma giydi

Macar savunmacı, Fenerbahçe'de bu sezon 39 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.