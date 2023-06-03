Marek Hamsik, Trabzonspor'a golle veda etti Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da Marek Hamsik, bordo-mavili taraftarlara attığı golle veda etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da futbolculuk kariyerine sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, sahaya kaptan olarak çıktı.

Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.

Golden sonra duygusal anlar yaşandı

Maçın 24. dakikasında ise Trabzonspor, Marek Hamsik'in penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Hamsik, ortaya bir vuruş yaparak kaleci Yusuf Karagöz'ü mağlup etti.

Golün ardından Trabzonspor tribünleri Marek Hamsik'e yoğun destekte bulundu. Bu desteğin ardından Slovak futbolcu gözyaşlarını tutamadı.