Marek Hamsik, Trabzonspor'a iz bıraktı Futbolculuk kariyerini Trabzonspor'da sonlandıran Marek Hamsik, bordo-mavili takımda bir şampiyonluk, bir Süper Kupa sevinci yaşadı.

AA

Trabzonspor'da profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Marek Hamsik, bordo-mavili takımda iz bırakan oyuncular arasına girdi.

Geçen hafta Karadeniz ekibinin sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayla son maçına çıkan ve ligin son haftasındaki Başakşehir müsabakasının kadrosunda yer almayan Slovak oyuncu, Trabzonspor ile anlaştığı 8 Haziran 2021'den itibaren 2 kupa sevinci yaşadı.

Slovak oyuncunun forma giydiği dönemde Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olurken bu sezon başında da Sivasspor karşısında Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2021-2022 futbol sezonu öncesinde her bir sezon için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 700 bin avro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşan Slovak futbolcu, orta alanda takımını yönlendiren lider isim olurken şampiyonlukta da önemli rol oynadı.

Marek Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda toplam 65 resmi karşılaşmaya çıktı.

5 gol kaydetti

Hamsik, ligde asistlerinin yanı sıra 2 sezonda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde geçen sezon sakatlıkların etkisiyle 26 lig maçında 2 bin 104 dakika oynarken ligin ilk haftasındaki Yeni Malatyaspor ile ligin 15. haftasındaki Adana Demirspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Hamsik, bu sezon ise ligin 11. haftasında Sivasspor, 32. haftasında Konyaspor ile 37. haftasında Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

"Organizasyon şefi"

Trabzonspor'da ilk çalıştığı teknik direktör olan Abdullah Avcı, Slovak futbolcuyla ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hamsik'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi."

Bordo-mavili takımın mevcut teknik direktörü Nenad Bjelica ise futbolculuğu bırakan oyuncu için şu şekilde konuştu: