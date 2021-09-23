Mario Balotelli kendisini savundu

Vodafone Park’ta attığı goller kadar Sergen Yalçın’a yaptığı hareket de gündem olan Balotelli, “Tanımadığınız biri, ‘beyni yok’ diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir." dedi.

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ’la oynadıkları karşılaşmaya damgasını vurmuştu.

Yedek başladığı mücadeleye skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil olup 79’da farkı bire indiren Balotelli, golü sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme dönüp bazı hareketler yapmıştı.

Ardından maçın uzatma dakikalarında takımı 1 puanı getiren sayıyı Assambalonga ile kaydettikten sonra Balotelli, sahadan ayrılırken siyah-beyazlı teknik ekibin tepkisini çekmişti.

"BU HAREKET HOŞ OLMADI"

Fanatik'in haberine göre; Balotelli'nin Adana Demirspor başkanıyla konuşmasında şunları söylediği öğrenildi.

Dolmabahçe’deki mücadele sonrasında soyunma odasına inip takımı 1 puan sebebiyle tebrik eden Başkan Sancak’ın, ardından Balotelli’ye, “Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı.” dediği öğrenildi.

"YERİMDE KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Tecrübeli futbolcunun ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için, ‘Beyni yok’ dediğini hatırlatıp, “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı.” cevabını verdiği kaydedildi.