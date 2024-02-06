Mario Balotelli, sahalara dönüş maçını açıkladı Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, "Sahalara dönüşüme gelirsek, cuma günü (Kasımpaşa maçı) yeniden oynamaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.

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Kasım ayında dizinden ameliyat olan ve uzun süredir futbol oynayamayan Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Twitch kanalında yayınlanan Vox to Box programında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan İtalyan oyuncu, Salernitana iddiaları ve Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuştu.

"Salernitana'nın bir ilgisi vardı"

Balotelli, şu ifadeleri kullandı:

Salernitana'nın bir ilgisi vardı ama teklif bana son anda geldi ve ben Türkiye'de kaldım. Konu kötü bir şekilde ele alındı. Gidebilirdim ama görüşmeler çok uzun sürdü. Eğer bir kulüp sizi ciddi bir şekilde istiyorsa, pazarlıklar bir günde bile çözülebilir.

"Yeniden oynamaya başlayacağım"

Sakatlığının ardından sahalardan uzak kalan İtalyan forvet, şu sözleri sarf etti:

Sahalara dönüşüme gelirsek, cuma günü (Kasımpaşa maçı) yeniden oynamaya başlayacağım.

"Ben her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum"

Inter'de harika bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Balotelli, şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor. Ben her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim.

Bu sezon 5 maçta 3 gol attı

Adana Demirspor forması altında bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki santrfor, 3 kez gol sevinci yaşadı.