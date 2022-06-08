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    Mario Balotelli'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz

    Mario Balotelli'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz

    Galatasaray ile adı anılan Mario Balotelli, yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethederken, ezeli rakip Fenerbahçe'yi ise kızdırdı.
    • 08.06.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:32
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    Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Mario Balotelli'ydi.

    Adana Demirspor'da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı.

    Balotelli kendisine gelen bir soru üzerine, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." ifadesini kullandı.

    Mario Balotelli den Fenerbahçelileri kızdıracak söz #1

    Fenerbahçe, Galatasaray'ın altında kalıyor

    Fenerbahçe'yle ilgili ise "Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim." dedi.

    Bu yorumuyla Galatasaraylı taraftarların kalbini fetheden Balotelli'yle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

    Mario Balotelli, daha önce de Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de "Büyük saygı." diye yazmıştı.

    Mario Balotelli den Fenerbahçelileri kızdıracak söz #2


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